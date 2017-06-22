Фитнес-клуб в Березовском закрыли из-за громкой музыки
22 июня 2017, 16:20Общество
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Прокуратура Березовского провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в фитнес-клубе, расположенном в жилом доме.
Основанием для проверки стало обращение местных жителей, которых беспокоил шум и громкая музыка.
В ходе проверки были проведены замеры допустимого уровня шума. Оказалось, что он превышает разрешенные нормы.
Прокуратура направила в суд иск о закрытии заведения. Исковые требования удовлетворены.
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