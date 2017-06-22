Нижнетагильских кинологов поздравили с профессиональным праздником (ФОТО)

В МУ МВД «Нижнетагильское» под опекой кинологов находятся порядка 30 собак. Часть животных живет дома с кинологами, часть – в вольерах. О таких собаках хорошо заботятся, ведь для их обучения требуется масса усилий и долгих тренировок.

В кинологической службе не может быть равнодушных и жестоких сотрудников. Это работа для терпеливых, выдержанных и ответственных людей. Зачастую, кинологи остаются в тени, раскрывая серьезное преступление, спасая чьи-то жизни. От всей души желаю вам, вашим близким спокойствия, счастья, крепкого здоровья и благополучия! -- отметил Ибрагим Абдулкадыров.