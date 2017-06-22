Школа Приемных Родителей

Если вы хотите помочь ребенку вырасти достойным человеком своего общества, но сомневаетесь, или испытываете дефицит знаний, обратитесь к нам, в ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Нижний Тагил» для прохождения курсов подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации.