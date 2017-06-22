Сотни тагильчан приняли участие в митинге памяти на мемориале Воинской Славы на «Рогожино»

76 лет назад в 10 часов утра Тагил узнал о начале Великой Отечественной, когда уже гибли люди, германские войска бомбили нашу страну, а тагильчане, служившие на западной границе, вступили в схватку с врагом. Вклад нашего города в Победу неоценим. В эвакуацию он принял свыше 260 тысяч человек и более 40 предприятий. На протяжении всех военных лет на всех фронтах важную лепту вносил легендарный танк Т-34, собранный тагильчанами. Здесь были произведены миллионы снарядов, тысячи тонн танковой брони, пушки и самолеты. Около семидесяти тысяч тагильчан ушли на фронт. Вечная память и низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу и отдал жизнь во имя своей Родины.