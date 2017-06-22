Студент из Алапаевска попадёт под суд за угрозу инспектору ГИБДД

Напомним, было установлено, что в конце апреля нынешнего года обвиняемый - студент местного вуза - получил штраф. Нарушитель ПДД выяснил, где проживает инспектор и приехал к нему домой для разговора. В ходе беседы студент угрожал сотруднику дорожной полиции.