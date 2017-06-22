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Студент из Алапаевска попадёт под суд за угрозу инспектору ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студент из Алапаевска попадёт под суд за угрозу инспектору ГИБДД

22 июня 2017, 08:00Общество
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