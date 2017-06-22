Студент из Алапаевска попадёт под суд за угрозу инспектору ГИБДД
22 июня 2017, 08:00Общество
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В Алапаевске в скором времени состоится суд в отношении 21-летнего молодого человека, который угрожал применением насилия полицейскому.
Сюжеты: Алапаевск
Напомним, было установлено, что в конце апреля нынешнего года обвиняемый - студент местного вуза - получил штраф. Нарушитель ПДД выяснил, где проживает инспектор и приехал к нему домой для разговора. В ходе беседы студент угрожал сотруднику дорожной полиции.
Нерадивому студенту грозит до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба СК РФ по региону.
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