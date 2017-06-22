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ВКонтакте запускает новый сервис для пользователей соцсети в Казахстане – денежные переводы в 17 стран мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВКонтакте запускает новый сервис для пользователей соцсети в Казахстане – денежные переводы в 17 стран мира

22 июня 2017, 19:50Общество
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