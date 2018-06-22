Благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле идет по графику
22 июня, 07:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Запланированные мероприятия по обустройству парка «Народный» ведутся в Нижнем Тагиле. К сентябрю подрядчик планирует освоить часть выделенных по конкурсу средств, а в первой декаде октября там появятся малые архитектурные формы, новые площадки и места для развлечений.
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс на производство работ в парке «Народный» завершён и выбранный подрядчик приступил к осваиванию выделенных средств.
До сентября планируется освоить 107 млн. рублей, а в начале октября планируется начало обустройства территории. Специалисты высадят деревья, засеют газоны, а также преобразуют береговую линию, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
19 июня на сайте госзакупок был размещён конкурс на проведение работ по устройству энергоснабжения и наружного освещения стоимостью 4,7 млн рублей. Конкурс продлится до 2 июля.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей