Благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле идет по графику

Конкурс на производство работ в парке «Народный» завершён и выбранный подрядчик приступил к осваиванию выделенных средств.

До сентября планируется освоить 107 млн. рублей, а в начале октября планируется начало обустройства территории. Специалисты высадят деревья, засеют газоны, а также преобразуют береговую линию, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

19 июня на сайте госзакупок был размещён конкурс на проведение работ по устройству энергоснабжения и наружного освещения стоимостью 4,7 млн рублей. Конкурс продлится до 2 июля.