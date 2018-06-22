Житель Екатеринбурга осуждён на 2 года колонии за смертельное ДТП со скорой помощью

8 декабря 2017 года мужчина управлял автомобилем Volvo FM-TRUCK с прицепом, в котором находился груз массой 19 тонн. Двигаясь по трассе «Пермь - Екатеринбург» он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате пациентка скорой получила тяжкие телесные повреждения и скончалась в больнице через 5 дней.

21 июня 2018 года суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Это время екатеринбургский водитель проведёт в колонии-поселении. После отбывания срока он не сможет в течение года управлять транспортным средством, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.