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Житель Екатеринбурга осуждён на 2 года колонии за смертельное ДТП со скорой помощью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга осуждён на 2 года колонии за смертельное ДТП со скорой помощью

22 июня, 07:30Общество
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