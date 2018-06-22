Жители Нижнего Тагила требуют закрытия незаконного магазина автомасел (ФОТО)

Несмотря на выявленные нарушения, магазин продолжает работать, сетуют жильцы. Тагильчане боятся, что из-за нарушений может начаться пожар. Более того, граждан беспокоит запах масел.

В МЧС отметили, что торговать ГСМ нельзя в жилых домах. Однако сотрудники ведомства не могут проводить проверки малого и среднего бизнеса.

Прокуратура, по словам начальника надзорной деятельности МЧС Сергея Пряничникова, в своё время запрос на проверку указанного заведения согласовала не сразу. Но вскоре магазину назначили штраф в 150 тысяч рублей. Во время следующего визита сотрудники ведомств выяснили, что оштрафованное лицо больше не является владельцем магазина: а проверку нужно проводить только по актуальным документам.

Уже составлены административные протоколы, буквально сегодня получили из налоговой справку, что у них там есть нарушения. Но мы не можем никакими рычагами на них воздействовать. Мы со всеми службами отработали этот вопрос. Может быть, ещё раз соберёмся вместе для обсуждения, но чем закончится эта эпопея, сказать не могу. Может, в суд придётся подавать уточнила начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства мэрии Нижнего Тагила Людмила Абдулкадырова.

В мэрии Нижнего Тагила отметили, что этот магазин получал неоднократные протоколы, но никаких законодательных рычагов воздействия на них нет. Следующий шаг – суд, передает АН «Между строк».