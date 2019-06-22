Министерство обороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны 21 июня сняло гриф секретности с документов, которые касаются обороны Брестской крепости, и опубликовало их в специальном разделе на официальном сайте, сообщают «Новые Известия».
Посетители раздела могут познакомиться с деталями биографии военнослужащих, которые встали на защиту крепости. Как известно, многие выжившие солдаты Красной армии после захвата Бреста попали в плен и находились в концлагерях. Некоторые пытались бежать, кому-то это удалось сделать, часть солдат была расстреляна немцами, а часть дождалась освобождения после окончания войны.
Как следует из рассекреченных документов, в 1956 году советское командование подготовило материалы на 118 участников боевого подвига, из них были отобраны 69 человек, которые в начале 1957 года получили награды, а ещё 24 солдата были исключены из наградного листа, так как имели судимости. Специалисты, успевшие поработать с документами, считают, что судимость военнослужащие получили после возвращения из плена, так как подозревались в сотрудничестве с врагом. Отчасти это подтверждается тем, что в некоторых рассекреченных архивных документах идёт отсылка на постановление Совета министров СССР «Об устранении грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей» от 29 июня 1956 года. При этом отсутствует какая-либо подробная информация о лагерях ГУЛАГа, о лишении воинских званий и льгот для родственников тех, кто своей награды за оборону крепости так и не дождался.
Напомним, Брестская крепость одной из первых подверглась нападению со стороны нацистской Германии. Гарнизон крепости под командованием капитана Ивана Николаевича Зубачева и полкового комиссара Ефима Моисеевича Фомина в течение недели геройски сдерживал натиск 45-й немецкой пехотной дивизии, которую поддерживали артиллерия и авиация. Очаги сопротивления оставались в крепости на протяжении еще трех недель. По некоторым сообщениям, отдельные защитники крепости держались и в августе.