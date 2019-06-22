Путин запретил россиянам летать в Грузию

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21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля осуществлять авиасообщение между Россией и Грузией, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, президент дал поручение обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся в Грузии. Туроператорам рекомендовано на время отказаться от продажи билетов.
Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков подчеркнул, что данная мера носит временный характер и является вынужденной из-за экстремистских действий в Грузии. Запрет введен с целью обеспечения безопасности россиян.
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