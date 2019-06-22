В Невьянске к 2021 году планируется открыть музей уральской иконы

Музей расположится в доме купца Мередина, который был построен в 18 веке и на данный момент является памятником архитектуры регионального значения. В советское время там размещалась поликлиника, а в 1900-е случился пожар. Сейчас от здания остались только несущие стены.

Музей уральской иконы будет располагаться в Невьянске, и в нем будет экспонироваться не только невьянская икона. Музей невьянской иконы в отреставрированном здании появится в 2021 году. Я думаю, нам удастся его открыть,заявил Павел Креков.

На данный момент составляется проектно-сметная документация, говорить об объёмах финансирования пока что рано. Но Креков утверждает, что с учётом необходимой реставрации музей станет достаточно дорогостоящим объектом.