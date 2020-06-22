Дело о фейке в проповеди схиигумена Сергия будут рассматривать в Верхней Пышме
Мировой суд Верхней Пышмы 7 июля начнёт слушания по делу о фейке в проповеди монаха Сергия, сообщается на сайте суда.
Вести заседания будет судья третьего судебного участка Александр Белошейкин. Сергия обвиняют в «pаспростpанении в интеpнете заведoмо недостовеpной общественнo значимoй инфоpмации под видoм достовеpных сообщeний, создавeе угpозу причинeния вpеда жизни и (или) здоpовью гpаждан, если эти дeйствия лица, распространяющeго инфоpмацию, не содeржат уголoвно наказуeмого дeяния (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ).
Монах публично в своих видео заявил о том, что на время эпидемии храмы нет необходимости закрывать, а коронавирус – это не что иное, как спектакль, который срежиссировали для чипизации россиян.
Скандал вокруг проповедей схиигумена стал известен во всём мире. Слова монаха находят и сторонников, и противников. Сергию после проповеди, в которой он проклял санврачей, запретили вести службы, однако скандальный монах не подчинился указанию Епархии.