Екатеринбурженка объявила голодовку из-за травли сына в школе

Мальчик учится в четвертом классе. В течение года с родителей собирали деньги на различные нужды. Женщина посчитала, что это незаконно и отказалась платить.

Все началось с того, детей во дворе гимназии пустили бегать по лыжне, засыпанной битыми стеклами. На уборщицу скидываемся, так и на дворника скинемся, почему нет? Я сама собрала стекла, и после этого отказалась платить, рассказала родительница.

По ее словам, после этого ребенка начали травить. Также она утверждает, что одна из учителей ударила мальчика по голове, однако сделано это было без свидетелей.