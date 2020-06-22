«Идите на дистант»: Куйвашев ответил тагильчанке на жалобу о нехватке дежурных групп
Жительница Нижнего Тагила пожаловалась Евгению Куйвашеву на то, что ей не с кем оставить ребенка. Губернатор посоветовал решать вопрос в управлении образования и с работодателем.
Женщина написала, что садики не работают, а дежурные группы не создаются. Тагильчанка пожаловалась, что ей не с кем оставить ребенка. Работодатель предлагает написать заявление для того, чтобы сидеть с ребенком без оплаты.
Губернатор сообщил, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле создали 101 дежурную группу в 32 детских садах. На этой неделе планируют открыть еще 14 групп в пяти садиках. Куйвашев порекомендовал женщине обратиться в управление образования. Он отметил, что режим нерабочих дней уже не действует, однако действуют нормы по социальному десантированию, поэтому работодателям необходимо, чтобы часть сотрудников находилась в дистанционном режиме работы.
Вам стоит обсудить с руководителем варианты решения проблемы — вывести на дистант или помочь с устройством в дежурную группу, посоветовал губернатор.
Напомним, сегодня глава региона вновь продлил режим ограничений до 29 июня.