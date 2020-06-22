Интернет-рекорды: Ростелеком рассказал, как изменилась жизнь уральцев из-за пандемии

Потребление интернет-трафика резко повысилось в середине марта, как раз после введения ограничительных мер на территории Свердловской области, рассказывают в«Ростелекоме». И уже в апреле рост достиг пика: если за аналогичный период 2019 года пользователи скачали 29 тысяч терабайт информации, то в 2020 — уже 45 тысяч, отмечает заместитель технического директора екатеринбургского филиала «Ростелекома» Марат Салахутдинов. Также стоит отметить, что, по его словам, за весну 2020 года пользователи потребили на 40% больше интернет-трафика, чем за этот же период прошлого года.

Интернет сейчас так же необходим, как электричество и газ в квартирах, а в период самоизоляции стал необходим особенно: произошёл массовый переход на удалённую работу, школьники и студенты перешли на дистанционное образование. Резко вырос спрос на интернет торговлю, вплоть до заказа продуктов и медикаментов. Так же многократно увеличился спрос на получение госуслуг в режиме онлайн, пояснил Марат Салахутдинов.

Фото: pixabay.com

Также заместитель технического директора екатеринбургского филиала «Ростелекома» отметил, что существующая инфраструктура не остаётся без внимания. По его словам, компания каждый год планово ведёт работы по модернизации сети: выявляются наиболее загруженные каналы связи и в последствии их пропускная способность увеличивается силами компании. Благодаря чему, как рассказал Салахутдинов, абонентам«Ростелеком» в Нижнем Тагиле оптический интернет дает возможность выхода в сеть на скорости до 500 Мбит/с.

Фото: "Ростелеком"

Однозначными трендами этого лета, по мнению экспертов «Ростелекома», станут видеонаблюдение и интерактивное телевидение на базе цифрового видеосервиса Wink. Сейчас пора отпусков, люди уезжают на природу, перебираются на дачу. Чтобы всегда иметь возможность узнать ситуацию дома и не переживать о сохранности имущества, многие ставят дома камеры «Ростелекома», говорит директор проектно-продуктового офиса «Ростелекома» на Урале Юлия Наурузбаева. По словам эксперта, наблюдается устойчивый рост интереса жителей области к данной услуге в Свердловской области: только в Нижнем Тагиле в предотпускной сезон жители на 25% активнее стали устанавливать дома системы видеонаблюдения по сравнению с первым кварталом года.

Получить доступ к камере вы сможете в любой точке мира. Многие наблюдают через неё за парковкой, смотрят за своим автомобилем на время отъезда. Кто-то использует видеонаблюдение, как замену видеоняне — это тоже удобный вариант: сервис имеет двухстороннюю связь,отметила директор проектно-продуктового офиса «Ростелекома» на Урале Юлия Наурузбаева.

Фото: "Ростелеком"

Доступ к записям имеет только сам клиент по своему логину и паролю. Время хранения варьируется в зависимости от тарифного плана, добавила эксперт.

Также Юлия Наурузбаева отметила рост актуальности цифрового сервиса «Wink». По её словам, летом возрастает число просмотров фильмов и детского контента на мобильных устройствах. Интерактивное телевидение «Ростелекома» возможно взять с собой даже в поездку, а благодаря сервису «Мультискрин» под одним аккаунтом можно смотреть телеканалы, кино и сериалы на пяти устройствах одновременно. Это могут быть, как смартфоны, так и планшеты, компьютеры и смарт-тв.

Фото: Евгений Лобанов