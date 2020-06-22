Интернет-рекорды: Ростелеком рассказал, как изменилась жизнь уральцев из-за пандемии
В ходе онлайн пресс-конференции эксперты компании «Ростелеком» рассказали об актуальных телеком-трендах для жителей Среднего Урала летом 2020 года — ими стали различные цифровые сервисы. В компании отметили, что интернет сейчас стал так же необходим, как электричество и газ в квартирах.
Потребление интернет-трафика резко повысилось в середине марта, как раз после введения ограничительных мер на территории Свердловской области, рассказывают в«Ростелекоме». И уже в апреле рост достиг пика: если за аналогичный период 2019 года пользователи скачали 29 тысяч терабайт информации, то в 2020 — уже 45 тысяч, отмечает заместитель технического директора екатеринбургского филиала «Ростелекома» Марат Салахутдинов. Также стоит отметить, что, по его словам, за весну 2020 года пользователи потребили на 40% больше интернет-трафика, чем за этот же период прошлого года.
Интернет сейчас так же необходим, как электричество и газ в квартирах, а в период самоизоляции стал необходим особенно: произошёл массовый переход на удалённую работу, школьники и студенты перешли на дистанционное образование. Резко вырос спрос на интернет торговлю, вплоть до заказа продуктов и медикаментов. Так же многократно увеличился спрос на получение госуслуг в режиме онлайн, пояснил Марат Салахутдинов.
Также заместитель технического директора екатеринбургского филиала «Ростелекома» отметил, что существующая инфраструктура не остаётся без внимания. По его словам, компания каждый год планово ведёт работы по модернизации сети: выявляются наиболее загруженные каналы связи и в последствии их пропускная способность увеличивается силами компании. Благодаря чему, как рассказал Салахутдинов, абонентам«Ростелеком» в Нижнем Тагиле оптический интернет дает возможность выхода в сеть на скорости до 500 Мбит/с.
Однозначными трендами этого лета, по мнению экспертов «Ростелекома», станут видеонаблюдение и интерактивное телевидение на базе цифрового видеосервиса Wink. Сейчас пора отпусков, люди уезжают на природу, перебираются на дачу. Чтобы всегда иметь возможность узнать ситуацию дома и не переживать о сохранности имущества, многие ставят дома камеры «Ростелекома», говорит директор проектно-продуктового офиса «Ростелекома» на Урале Юлия Наурузбаева. По словам эксперта, наблюдается устойчивый рост интереса жителей области к данной услуге в Свердловской области: только в Нижнем Тагиле в предотпускной сезон жители на 25% активнее стали устанавливать дома системы видеонаблюдения по сравнению с первым кварталом года.
Получить доступ к камере вы сможете в любой точке мира. Многие наблюдают через неё за парковкой, смотрят за своим автомобилем на время отъезда. Кто-то использует видеонаблюдение, как замену видеоняне — это тоже удобный вариант: сервис имеет двухстороннюю связь,отметила директор проектно-продуктового офиса «Ростелекома» на Урале Юлия Наурузбаева.
Доступ к записям имеет только сам клиент по своему логину и паролю. Время хранения варьируется в зависимости от тарифного плана, добавила эксперт.
Также Юлия Наурузбаева отметила рост актуальности цифрового сервиса «Wink». По её словам, летом возрастает число просмотров фильмов и детского контента на мобильных устройствах. Интерактивное телевидение «Ростелекома» возможно взять с собой даже в поездку, а благодаря сервису «Мультискрин» под одним аккаунтом можно смотреть телеканалы, кино и сериалы на пяти устройствах одновременно. Это могут быть, как смартфоны, так и планшеты, компьютеры и смарт-тв.
Платформа «Wink» позволяет смотреть телевизионные каналы, фильмы, сериалы, слушать аудиокниги. Также доступен актуальный тарифный план — «Трансформер», суть которого заключается в том, что клиент может подключить только то, что он реально смотрит, и не переплачивать за десятки каналов, которые ему не нужны. В стартовый пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов. Менять пакеты возможно каждый месяц. Также отмечается наличие эксклюзивного контента, например, фильмов в переводе «Гоблина», студии «Кураж Бамбей», эксклюзивных телеканалов, онлайн-концертов звёзд.