Клиенты Страхового Дома ВСК могут воспользоваться продуктами онлайн

Страховой Дом ВСК начал цифровизацию своих продуктов еще с 2016 года. Сегодня все они доступны онлайн. Также в компании продолжаются мероприятия по оцифровке программ для грузоперевозок, таможни и пр. Кроме того, в онлайне скоро будут доступны продукты и для юридических лиц.

Отмечается, что из-за коронавируса пострадали многие автодилеры, автопроизводители и федеральный ретейл. Соответственно, связанные с ними отрасли страхования тоже. Тем не менее спрос на страховые продукты остался, но уже перешел в онлайн, сообщает newsnn.ru.

Заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина добавила, что в компании и далее планируют развивать клиентские сервисы. Сегодня одна из главных задач Страхового Дома ВСК - это изменение отношения клиентов к страхованию, а также информирование о его пользе.

Фото: vsk.ru

Дистанционные сервисы компании доступны для всех клиентов любой из программ каско. Так, заявить о наступлении страхового случая можно прямо с экрана смартфона. Место, где случилось ДТП, неважно. Действие полиса распространяется на территории России, СНГ, а также стран Европы. Более подробную информацию можно найти в договоре страхования.

За апрель порядка 92% клиентов воспользовались функцией распознавания. 90% смогли провести оценку самостоятельно.

Представители Страхового Дома ВСК заявили, что абсолютно все продукты для клиентов теперь можно будет оформить онлайн. Так в компании планируют наладить оперативный контакт с клиентами.