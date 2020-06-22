Ксения Собчак прилетит в Екатеринбург снимать фильм про схиигумена Сергия

Также известно, что 19 июня в Екатеринбург уже прибыл режиссер из команды Собчак. Он провел беседу с Алиевым и отправился в Среднеуральский женский монастырь, где провел два дня с благословления схиигумена Сергия. Кроме того, он снял первые материалы для фильма. Ожидается, что Ксения Собчак в Екатеринбург прибудет 25 июня.

Схиигумен Сергий был духовником многих VIP-персон, в том числе и депутата Госдумы Натальи Поклонской. За свои высказывания он неоднократно был подвержен критике. В апреле он был лишен права проведения проповедей за то, что призвал верующих выходить на улицы во время режима самоизоляции, а также заявил, что коронавируса не существует. Ранее над ним уже прошел Епархиальный суд, с которого схиигумен удалился, а потому решение не было принято и заседание перенесли на 26 июня.