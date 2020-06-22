Куйвашев по случаю Дня памяти и скорби обратился к жителям Свердловской области

Губернатор отметил внесение особого вклада региона в Победу в Великой Отечественной. Он также утверждает, что нынешнее молодое поколение должно хранить память об этой войне, пронести горечь утрат и гордиться своей страной и ее самоотверженными солдатами и народом в целом.