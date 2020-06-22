Куйвашев по случаю Дня памяти и скорби обратился к жителям Свердловской области
Сегодня, 10:42ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с речью к жителям региона по случаю Дня памяти и скорби, сообщает «Областная Газета».
Губернатор отметил внесение особого вклада региона в Победу в Великой Отечественной. Он также утверждает, что нынешнее молодое поколение должно хранить память об этой войне, пронести горечь утрат и гордиться своей страной и ее самоотверженными солдатами и народом в целом.
Всем павшим на полях сражений, погибшим в плену и госпиталях, умершим от голода, всем героям Великой Отечественной войны — вечная слава и вечная память!произнес Евгений Куйвашев.
Сегодня, 22 июня, в честь празднования в Нижнем Тагиле и других городах в 14.15 включатся сирены.
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