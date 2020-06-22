Новый детсад на Уральском проспекте получит интерактивное оборудование за 1,7 млн

Срок окончания подачи заявок — 2 июля 2020 года. Заявка на поставку будет подана с 1 сентября по 15 октября 2020 года.

Так, требуется поставить восемь интерактивных досок, восемь проекторов для них, а также один интерактивный пол.

Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней после получения заявки исполнить ее.

Кроме того, производитель должен дать гарантию на товар не менее одного года.