Новый детсад на Уральском проспекте получит интерактивное оборудование за 1,7 млн
Сегодня, 15:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Департамент государственных закупок Свердловской области объявил конкурс по поиску поставщика интерактивного оборудования для детского сада на 170 мест, строящегося на Уральском проспекте, 32А в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта — 1,7 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Срок окончания подачи заявок — 2 июля 2020 года. Заявка на поставку будет подана с 1 сентября по 15 октября 2020 года.
Так, требуется поставить восемь интерактивных досок, восемь проекторов для них, а также один интерактивный пол.
Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней после получения заявки исполнить ее.
Кроме того, производитель должен дать гарантию на товар не менее одного года.
Новый детский сад на 170 мест планируется сдать в июне. Он располагается в микрорайоне Муринские пруды.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей