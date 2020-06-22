Общественники предложили штрафовать и маркировать пьяных свердловчан
Сегодня, 16:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Члены общественной организации «Общее дело» предложили губернатору Свердловской области и Заксобранию 10 мер, благодаря которым можно снизить употребление алкоголя среди жителей региона, пишет 66.ру.
Среди предложений организации значится идея о маркировке пьяных людей, находящихся в общественных местах. Маркировку предлагают ввести на законодательном уровне. Также, по мнению челнов организации, за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, без соответствующих опознавательных знаков, необходимо ввести штраф в размере пяти тысяч рублей.
Кроме того, в общественники предлагают ужесточить процедуры медицинского освидетельствования, убрать алкоголь с открытых прилавков, бутылки носить в непрозрачных пакетах, на 100 тысяч жителей разместить один магазин с алкоголем, запретить работу любых магазинов, торгующих алкоголем и табаком, в жилых домах, законодательно закрепить установку алкотестера в датчики ГЛОНАСС.
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