Общественники предложили штрафовать и маркировать пьяных свердловчан

Среди предложений организации значится идея о маркировке пьяных людей, находящихся в общественных местах. Маркировку предлагают ввести на законодательном уровне. Также, по мнению челнов организации, за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, без соответствующих опознавательных знаков, необходимо ввести штраф в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, в общественники предлагают ужесточить процедуры медицинского освидетельствования, убрать алкоголь с открытых прилавков, бутылки носить в непрозрачных пакетах, на 100 тысяч жителей разместить один магазин с алкоголем, запретить работу любых магазинов, торгующих алкоголем и табаком, в жилых домах, законодательно закрепить установку алкотестера в датчики ГЛОНАСС.