«От такой веры мне грустно»: юморист Соколов раскритиковал священников в скафандрах
Сегодня, 11:07ОбществоФото: личная страница в Instagram Дмитрия Соколова
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Юморист команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, поддержавший схиигумена Сергия в Среднеуральском монастыре, опубликовал в своем Instagram запись, критикующую священников в защитных костюмах.
Актер выложил фото, на котором священник причащает бабушку, больную короновирусом, дома, и она целует перчатку батюшке. К фото актер приложил пост, в котором он выражает свое возмущение и недовольство ситуацией.
У меня вопрос: кто кого защищает от вируса? Простите, но не могу я представить Иисуса Христа (исцеляющего прокаженного) в скафандрепишет юморист.
Соколов искренне негодует, как мир докатился до такой ситуации.
На этом фото вместо «Страха Божия» я вижу «животный страх смерти». И от такой «веры» мне грустноутверждает шоумен.
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