«От такой веры мне грустно»: юморист Соколов раскритиковал священников в скафандрах

Актер выложил фото, на котором священник причащает бабушку, больную короновирусом, дома, и она целует перчатку батюшке. К фото актер приложил пост, в котором он выражает свое возмущение и недовольство ситуацией.

У меня вопрос: кто кого защищает от вируса? Простите, но не могу я представить Иисуса Христа (исцеляющего прокаженного) в скафандрепишет юморист.

Соколов искренне негодует, как мир докатился до такой ситуации.