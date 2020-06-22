Почти миллион рублей долга взыскали сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила во время рейда

С 15 по 19 июня на линии были задействованы 234 госавтоинспектора. Общее количество должников по штрафам на начало рейда составляло 10 600 человек, из них 942 погасили задолженность в ходе ОПМ. Общая сумма долга тагильчан составляла 9 миллионов 711 тысяч 700 рублей. Сотрудники ГИБДД за пять дней взыскали штрафы на 998 400 рублей.