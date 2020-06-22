Ремонт Молодёжного театра в Нижнем Тагиле обойдется в 350 миллионов рублей

Начальник управления культуры Светлана Юрчишина рассказала, что проект предусматривает приведение в порядок самого здания театра, а также территории вокруг него. Внешний вид здания будет сохранен, внутри будут отремонтированы все помещения и коммуникации. В смету включена закупка свето-звукового и сценического оборудования.

На территории театра есть заброшенное здание, его тоже планируют отремонтировать и оборудовать в нем цехи. Ремонт будет сделан и в гараже, принадлежащем учреждению. За театром сделают летнюю сценическую площадку с мобильными рядами. Проект предусматривает перенос парковки, ее планируют разместить вдоль улицы Правды.