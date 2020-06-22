Ремонт Молодёжного театра в Нижнем Тагиле обойдется в 350 миллионов рублей
Здание Молодёжного театра Нижнего Тагила готовят к ремонту. По проекту, разработанному «Тагилгражданпроект», капремонт театра обойдется в 350 млн рублей, сообщает ИА «Все новости».
Начальник управления культуры Светлана Юрчишина рассказала, что проект предусматривает приведение в порядок самого здания театра, а также территории вокруг него. Внешний вид здания будет сохранен, внутри будут отремонтированы все помещения и коммуникации. В смету включена закупка свето-звукового и сценического оборудования.
На территории театра есть заброшенное здание, его тоже планируют отремонтировать и оборудовать в нем цехи. Ремонт будет сделан и в гараже, принадлежащем учреждению. За театром сделают летнюю сценическую площадку с мобильными рядами. Проект предусматривает перенос парковки, ее планируют разместить вдоль улицы Правды.
Проект и смета направлены на госэкспертизу, к 1 июля будут известны ее результаты. Сумму на ремонт в 350 млн рублей чиновники надеются получить благодаря финансированию по адресной федеральной программе. В этом случае ремонт начнется в 2021 году.