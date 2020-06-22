Родственники пропавшей тагильчанки Герасимовой запросили независимую экспертизу
Родственники пропавшей Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила запросили проведение независимой экспертизы. Ее результаты огласили на передаче «На самом деле» на Первом канале.
Родственники повторно обратились на студию. На этот раз первой проверку на полиграфе прошла бабушка Кристины. Она рассказала, что за несколько месяцев до исчезновения девушка приехала к ней и заявила, что ей надо срочно встретиться с сестрой матери Мариной. Кристина узнала, что у нее есть брат-близнец и что мать родила ее от другого мужчины. Откуда у девушки была информация, бабушке неизвестно.
Она отметила, что в последнее время Кристина вела себя очень странно — по телефону не разговаривала, а только писала смс. Она утверждала, что за ней, а также ее семьей следят.
По поводу подозрений, бабушка сразу сказала про молодого человека ее внучки Александра, так как они виделись в последний день.
Как выяснилось в ходе передачи, молодой человек в первом выпуске солгал. Дело в том, что проверка биллинга показала, что он виделся с Кристиной позднее. Возле ТЦ «DEPO» телефоны обоих были зафиксированы вместе в последний раз.
Бабушка считает, что Александру что-то известно об исчезновении, так как во время разговора с ней повел себя пассивно. Кроме того, она уверена, что внучка еще жива.
Дальше на полиграф была приглашена мать Кристины. Она опровергла версию о том, что у девушки был брат. Это оказалось правдой. Также она рассказала, что следствие выдвигало версии о самоубийстве или смерти от наркотиков. Однако она в это не верит, так как возле тела не было обнаружено ничего, что могло бы подтвердить этот факт.
Той же версии придерживается и отец Кристины Алексей.
Кроме того, оба они уверены, что тело девушки было подброшено на обочину дороги.
В конце передачи эксперт огласил результаты независимой экспертизы. Материал для ее проведения был взят у матери, а в качестве ДНК предположительно Кристины были предоставлены волосы с места, где было найдено тело девушки.
Экспертиза показала, что волосы действительно принадлежат пропавшей. Однако эксперт отметила, что они могли не обязательно принадлежать трупу, так как выделить с них волосяную луковицу было невозможно. Такое происходит, когда, к примеру, недавно была сделана стрижка.
Мать девушки отметила, что волосы были крашенными, хотя в день исчезновения ее дочь имела натуральный цвет волос.
Кристина Герасимова пропала в октябре 2019 года. В мае 2020 года ее тело было обнаружено на обочине дороги в Артемовском районе. Ранее молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что тело принадлежит девушке.