Салют в честь парада Победы обойдется Екатеринбургу в 10 миллионов рублей
Сегодня, 14:22ОбществоФото: pixabay.com
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Праздничный салют, который планируется провести в честь парада Победы 24 июня, обойдется городу в 10 миллионов рублей. Три закупки на каждую из точек были размещены на портале госзакупок Екатеринбургским центром культуры «Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
Форма фейерверков будет в тематику праздника — в виде «красных бабочек в центре спицы с зелеными звездами», «синего пиона, который переходит в сверкающий кокос», а также «тысячи цветных георгин с трещащими пестиками и парчовой сердцевиной». Данные названия прописаны в конкурсной документации.
Запуск фейерверка запланирован на 24 июня в 23.00.
Кроме того 24 июня состоится парад Победы. В нем примет участие различная военная техника, а также больше двух тысяч военных пройдут торжественным маршем.
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