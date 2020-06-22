Салют в честь парада Победы обойдется Екатеринбургу в 10 миллионов рублей

Форма фейерверков будет в тематику праздника — в виде «красных бабочек в центре спицы с зелеными звездами», «синего пиона, который переходит в сверкающий кокос», а также «тысячи цветных георгин с трещащими пестиками и парчовой сердцевиной». Данные названия прописаны в конкурсной документации.