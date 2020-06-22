Самоизоляция, день восемьдесят третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня стало известно о том, что режим самоизоляции в Свердловской области продлен еще на неделю. Об этом заявил губернатор региона на своей странице в Instagram.

… количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно, написал губернатор.

Указ Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

При этом к нему обратилась тагильчанка с вопросом, как ей быть, если с ребенком сидеть некому, а работодатель отправляет в отпуск за собственный счет.

«Идите на дистант»: Куйвашев ответил тагильчанке на жалобу о нехватке дежурных групп

Еще одна женщина спросила, как выживать людям, если торговым центрам не разрешают работать и у них деятельность не предполагает получения помощи от государства.

Комментарий от тагильчанина Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Число заболевших в Нижнем Тагиле за минувшие сутки увеличилось еще на девять человек. Общее количество заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 465 человек.

Как известно, в регионе сохраняется масочный режим. Магазины «Монетка» перестали обслуживать покупателей без масок. На дверях магазинов появились соответствующие объявления. Кроме того, просят надевать не только маски, но и даже перчатки.

В магазинах «Магнит» просто висит предупреждение, что в магазины вход осуществляется в масках, согласно указу губернатора.

Магнит Фото: TagilCity.ru

Один из тагильчан придумал более надежный метод защиты от коронавируса. Он пришел в магазин в противогазе. Видео прислали пользователи в группу «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В магазине в противогазе Видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"

Центр развития туризма города подвел итоги конкурса «Я — экскурсовод!». В результате трое юных тагильчан стали победителями.

Кроме того, объявлено проведение сетевого флешмоба «Молодость — это…». Нижнетагильский музей изобразительных искусств предлагает ответить на вопрос «Что такое молодость?» и записать небольшой ролик с ответом.

В Свердловской области число случаев заболевания за сутки составляет 197 человек. Это самый низкий показатель с начала июня 2020 года. В общей сложности количество зараженных составляет 11 129 человек. Кроме того, зарегистрирован один новый летальный случай. Всего от коронавируса в регионе скончались 197 человек.