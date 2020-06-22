Санкт-Петербург обогнал Москву по суточной смертности от коронавируса

В России пандемия началась с Москвы, но сейчас эпидемиологическая ситуация там лучше, чем в некоторых субъектах РФ, где количество зараженных и умерших продолжает расти. И это не только Петербург, но и Дагестан. Об этом пишет телеграм-канал «Мейстер».

Тем не менее, в целом по России пандемия постепенно отступает. За последние сутки в стране было выявлено 7,6 тысяч инфицированных (чуть больше тысячи в Москве), что является наименьшим показателем с 30 апреля. 23 июня будет ровно две недели с того момент, когда был отменен пропускной режим в Москве, поэтому текущая статистика представляет особый интерес. У людей, зараженных коронавирусом, максимальный инкубационный период составляет две недели. Однако на самом деле этот период длится даже меньше 14 дней. Поэтому в сегодняшней статистике уже есть те, кто подхватил инфекцию в первые дни снятия ограничений. Судя по цифрам, резкого скачка заболеваемости не произошло. Наоборот, их количество снижается. И это позитивная тенденция.