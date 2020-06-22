Снимать клипы теперь сможет каждый пользователь ВКонтакте

Авторов ждут десятки AR-эффектов: например, можно движением рук разгонять тучи или делать фотоколлажи, а также показывать жесты на скорость или отправлять зрителям сердечки.

К запуску съёмки клипов для всех пользователей Команда ВКонтакте подготовила новые спецэффекты, которые также управляются жестами. Среди них — возможность заменить надоевшие в самоизоляции стены динамическим виртуальным фоном.

Также в клип легко добавить любимый трек из музыкального каталога или виртуальную маску. Всё это позволяет авторам создавать увлекательные разнообразные ролики без многочасового монтажа и профессионального оборудования — нужен лишь смартфон и приложение VK.

Функция съёмки клипов уже появилась у части пользователей в последней версии мобильного приложения, а всем станет доступна в ближайшие дни. Позже публиковать видео в «Клипах» можно будет и от имени сообществ.

Марина Краснова, директор по продукту, руководитель контентной платформы ВКонтакте: