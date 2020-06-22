Свердловская область попала в топ регионов по обсуждению пандемии

Среди тем, связанных с последствиями коронавируса, наиболее популярными являются официальная статистика и доклады экспертов. В частности, есть несколько материалов, вызвавших особый резонанс.

По данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности, помогающий охарактеризовать экономическую деятельность предприятия во втором квартале 2020 года снизился на 7,37% в целом по стране.

Среди простых граждан также наблюдается рост опасений относительно финансовой стабильности. Так, по прогнозам «Центра развития» НИУ ВШЭ, падение реальных доходов россиян за второй квартал этого года может составить 18% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

В социальных сетях гражданами чаще всего обсуждаются риск потери работы (266,8 тыс. сообщений), а также рост цен (183,9 тысяч). Дальше располагается банкротство (92 тысячи) и уменьшение доходов (32,8 тысяч). Реже всего граждане говорят о проблемах с долгами и кредитами (9,7 тысяч сообщений).

Также было проведено исследование по числу наиболее активных пользователей по регионам. Так, лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, а на третье и четвертое место вышли Краснодарский край и Свердловская область.

Что касается конкретных страхов, то независимо от их вида распределение примерно одинаковое.

Самыми заметными темами по выделенным страхам являются рост стоимости бензина, сокращение зарплат, подорожание отдыха в России, а также риски сокращения и потери дохода у 50% россиян.