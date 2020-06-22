Свердловский омбудсмен попросил полицию найти издевавшихся над голубем школьниц

По словам Морокова, школьниц разыскивают не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы объяснить, что они не просто пошалили. Но оставлять без внимания ситуацию нельзя.

Надо объяснять молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более серьезными вещами, пояснил омбудсмен.