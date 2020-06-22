Свердловский омбудсмен попросил полицию найти издевавшихся над голубем школьниц
Сегодня, 18:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков попросил правоохранительные органы установить личности девушек, которые вырывали перья голубю, сообщает РИА «Новости».
По словам Морокова, школьниц разыскивают не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы объяснить, что они не просто пошалили. Но оставлять без внимания ситуацию нельзя.
Надо объяснять молодым людям, что это не просто шалость. Это граничит с более серьезными вещами, пояснил омбудсмен.
Напомним, что в сети появилось видео, на котором две девушки из Краснотурьинска вырывали перья у голубя, а затем начали снимать издевательства на телефон.
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