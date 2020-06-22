Тагильская УК заплатит больше 100 тысяч рублей штрафа за двойные квитанции

Как рассказали изданию в свердловском областном суде, она осуществляла деятельность по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Согласно материалам дела, в августе 2019 года жителям Дзержинского района начали приходить двойные квитанции на оплату теплоснабжения и горячего водоснабжения. Результаты прокурорской проверки показали, что, согласно постановлениям администрации города, 01 июня 2019 года НТ МУП «Горэнерго-НТ» получил статус теплоснабжающей организации. Тепловые сети были переданы компании на баланс. При этом договор на поставку горячей воды между обеими компаниями до момента начисления квитанций — отсутствовал.