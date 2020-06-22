Тагильская УК заплатит больше 100 тысяч рублей штрафа за двойные квитанции
Сегодня, 14:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле управляющей компании «Тагил-Сити» назначен штраф в размере 125 тысяч рублей за выставление двойных квитанций, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали изданию в свердловском областном суде, она осуществляла деятельность по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).
Согласно материалам дела, в августе 2019 года жителям Дзержинского района начали приходить двойные квитанции на оплату теплоснабжения и горячего водоснабжения. Результаты прокурорской проверки показали, что, согласно постановлениям администрации города, 01 июня 2019 года НТ МУП «Горэнерго-НТ» получил статус теплоснабжающей организации. Тепловые сети были переданы компании на баланс. При этом договор на поставку горячей воды между обеими компаниями до момента начисления квитанций — отсутствовал.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей