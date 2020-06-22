«Царь-рыба» вернулась в Дон за счет Донского осетрового завода

Рыб выпустили рано утром 19 июня на берегу реки Дон в Семикаракорском районе Ростовской области. В мероприятии принимали участие представителей Министерства сельского хозяйства Ростовской области, Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Всего было выпущено 70 тысяч экземпляров белуги; навеска каждого — три грамма. Подчеркивается, что это первое потомство, которое которое было получено от партии осетровых, завезенных на завод в 2001 году для размещения. Сам процесс выращивания белуги достаточно трудный и дорогостоящий — половое созревание у самок белуги наступает только челе 18-20 лет при условиях содержания в естественной среде.

РостовГазета пишет, что Донской осетровый завод (ДОЗ) открылся в 2001 году и спустя семь лет работы выпустил более трех миллионов рыб. Вместе с тем рыбы были получены от производителей и заготовлены в нерестовый период. Спустя некоторое время производители белуги прекратили выход в улов.

Сейчас общий объем отпущенной в водоем рыбы — семьдесят тысяч мальков весом до трех грамм. В природе самки этого вида достигают половой зрелости через восемнадцать-двадцать лет.

В прошлом году в Донском осетровом заводе состоялась серьезная реорганизация, оказавшая положительное влияние на объемы выпуска. Повышенные итоги были достигнуты путем интеграции нового менеджмент-механизма, используемого ФГБУ «Главрыбвод».

По словам главы Азово-Донского филиала Главрыбвода Юрия Лыскина в этот период произошло значительная модернизация оснащения производства, изменилась рассадка рыб (расширилось число бассейнов до четырех сотен). Вместе с тем, интегрированы самые эффективные методы кормления, что спровоцировало увеличение поголовья и качества мальков.

Эффективный подход к управлению увеличил количество хозяйств в сравнении с прошлым годом, которые обратились на предприятие для искусственного воспроизводства.