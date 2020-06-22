В Екатеринбург из Узбекистана прибыл вывозной рейс с уральцами на борту

После прохождения таможенного контроля пассажиры были обследованы на наличие признаков ОРВИ и температуру. 71 свердловчанин, в том числе и девять детей, были направлены в обсерватор для прохождения тестирования на коронавирус.

Ранее в Кольцово уже прибыл рейс из Вътнама. На его борту находилось 124 свердловчанина. Они также были отправлены в обсерваторы для сдачи анализов на COVID-19. Как заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Екатеринбург уже были доставлены 900 свердловчан с начала пандемии.