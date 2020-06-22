В Екатеринбург из Узбекистана прибыл вывозной рейс с уральцами на борту
Сегодня, 10:36ОбществоФото: pixabay.com
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В аэропорт Кольцово в Екатеринбурге прибыл вывозной рейс из Ташкента (Узбекистана). На его борту находилось 125 россиян, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
После прохождения таможенного контроля пассажиры были обследованы на наличие признаков ОРВИ и температуру. 71 свердловчанин, в том числе и девять детей, были направлены в обсерватор для прохождения тестирования на коронавирус.
Ранее в Кольцово уже прибыл рейс из Вътнама. На его борту находилось 124 свердловчанина. Они также были отправлены в обсерваторы для сдачи анализов на COVID-19. Как заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Екатеринбург уже были доставлены 900 свердловчан с начала пандемии.
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