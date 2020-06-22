В Екатеринбурге в честь Дня памяти и скорби перед УрФУ зажглись тысячи свечей
Сегодня, 10:24ОбществоФото: пресс-служба УрФУ
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В Екатеринбурге военные и волонтеры Уральского федерального университета приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».
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Сегодня ночью, с 21 на 22 июня, перед главным корпусом Уральского федерального университета из тысячи свечей волонтеры выложили памятную надпись «Помним 22.06.1941», сообщили в пресс-службе УрФУ.
К общероссийской акции также присоединились военнослужащие Центрального военного округа, об этом говорится на сайте ведомства. В вечернее время на плацу военных частей служащие выстроились в форме надписи «Мы помним». При этом солдаты держали в руках свечи, сообщили в пресс-службе ЦВО.
22 июня в России отмечаеися Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году гитлеровская Германия напала на СССР.
Напомним, 24 июня пройдет парад в честь 75-летия Победы. Кроме того, сегодня, 22 июня, в 14.15 в Нижнем Тагиле заработают сирены.
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