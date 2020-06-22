В Екатеринбурге в честь Дня памяти и скорби перед УрФУ зажглись тысячи свечей

Сегодня ночью, с 21 на 22 июня, перед главным корпусом Уральского федерального университета из тысячи свечей волонтеры выложили памятную надпись «Помним 22.06.1941», сообщили в пресс-службе УрФУ.

К общероссийской акции также присоединились военнослужащие Центрального военного округа, об этом говорится на сайте ведомства. В вечернее время на плацу военных частей служащие выстроились в форме надписи «Мы помним». При этом солдаты держали в руках свечи, сообщили в пресс-службе ЦВО.

22 июня в России отмечаеися Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 году гитлеровская Германия напала на СССР.