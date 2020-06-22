В Екатеринбурге здание железнодорожного вокзала завесили портретами ветеранов
Сегодня, 14:55ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге сегодня ночью, 22 июня, преобразился Железнодорожный вокзал, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На фасаде здания появилось 500 фотографий ветеранов, ушедших на фронт со свердловского перрона. Памятные снимки были повешены этой ночью специально ко Дню памяти и скорби. 12 полотен заняли площадь в 350 квадратных метров.
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Организатором акции выступила Свердловская железная дорога. Нынешней весной они объявили сбор фотографий ветеранов на сайте с небольшой историей о человеке, изображённом на фото, преимущественно его воспоминаниях о войне.
Снимки ветеранов не снимут до сентября.
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