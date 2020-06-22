Куйвашев вновь продлил ограничительный режим в Свердловской области
Сегодня, 17:44ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю — до 29 июня. Об этом Евгений Куйвашев написал в instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Как пояснил глава региона, количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. По его заявлению, если такое положение вещей сохранится, то он к середине недели рассмотрит возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно.
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Напомним, что ранее губернатор продлевал ограничительный режим до 22 июня. Также перед проведением футбольного матча в Екатеринбурге, Куйвашев подписал указ о возможности проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе. Кроме того, свою работу возобновили косметологи и визажисты, был отменен запрет на продажу алкоголя после 19.00.
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