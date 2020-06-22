Куйвашев вновь продлил ограничительный режим в Свердловской области

Как пояснил глава региона, количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. По его заявлению, если такое положение вещей сохранится, то он к середине недели рассмотрит возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно.

Напомним, что ранее губернатор продлевал ограничительный режим до 22 июня. Также перед проведением футбольного матча в Екатеринбурге, Куйвашев подписал указ о возможности проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе. Кроме того, свою работу возобновили косметологи и визажисты, был отменен запрет на продажу алкоголя после 19.00.