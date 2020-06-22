«Вечная память погибшим»: Владислав Пинаев выступил по случаю Дня памяти и скорби
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель городской думы Вадим Раудштейн в день памяти и скорби на мемориале центрального кладбища возложили венок и цветы к Вечному огню, сообщает «Тагильский рабочий».
Наша святая обязанность — почтить память тех, кто не вернулся с фронтов и умер в тылу, подчеркнул Владислав Пинаев.
Мэр также обратился к тагильчанам с речью, в которой рассказал, что в этом году Нижний Тагил подал заявку на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Такой жест является данью памяти погибшим тагильчанам в годы Великой Отечественной, сообщается в пресс-службе администрации города.
В День памяти и скорби мы вспоминаем всех, кто воевал на фронтах за свободу нашей Родины, кто трудился в тылу, приближая Победу. Крепкого здоровья тем, кто сегодня с нами. Вечная память погибшим, говорит в своей речи глава города.
22 июня День памяти и скорби в России. Ровно 79 лет назад в этот день фашистская Германия напала на Советский союз. Нижний Тагил внес весомый вклад в Победу в войне и претендует на звание города трудовой доблести.