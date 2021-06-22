Четверть свердловчан не пускают рабочих для проведения капремонта. Чем это грозит?

Четверть свердловчан не пускают рабочих для проведения капремонта. Чем это грозит?
Четверть свердловчан не пускают рабочих для проведения капремонта. Чем это грозит?
Сегодня, 13:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Летний период — это «горячее» время для проведения капитальных ремонтов домов. В этом году теплая погода наступила раньше, что позволило подрядчикам активно заниматься сезонными видами работ, такими как ремонт фасада, подвальных помещений и замена системы теплоснабжения. Однако иногда они сталкиваются с препятствиями.

Согласно статистике, порядка 25% жильцов не хотят пускать рабочих в свои квартиры для замены общедомовых коммуникаций — труб отопления, канализации и водоснабжения. В случае отказа собственники должны подписать акт о воспрепятствовании оказания услуг и/или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества. После оформления такого документа ответственность за неотремонтированный участок ложится на собственника-отказника.

Если порыв сети или какие-то другие аварии произойдут на этом участке, с большой долей вероятности суд примет решение полностью взыскать все убытки с «отказника». Именно поэтому собственникам следует очень обдуманно подходить к вопросу предоставления подрядчику доступа к общему имуществу, учитывая связанные с отказом в доступе риски,пояснили специалисты Фонда капитального ремонта.

Фото:Региональный Фонд капремонта

Кроме того, региональный оператор вправе перенести срок выполнения работ по капитальному ремонту на более поздний, если собственники или УК препятствуют своевременному проведению работ. Например, не допускают подрядчиков в помещения дома или к строительным конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию.

Ранее, согласно ч. 4 ст. 168 Жилищного Кодекса РФ, для переноса сроков на более позний период были только два основания:

  • запланированный вид работ по капитальному ремонту был проведен ранее, и при этом повторные работы в установленные Региональной программой сроки не требуются;
  • капитальный ремонт в доме, где открыт специальный счет, не был проведен в срок, установленный Регпрограммой.

На сегодняшний день появилось третье основание — это недопуск подрядчика к ремонту общедомового имущества. Такие обстоятельства могут стоить собственникам переноса срока выполнения работ до момента устранения препятствий в его проведении.

Фото:Региональный Фонд капремонта

Свердловская областькапремонтФонд капремонта
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