Депутат и представитель НМЗ могут стать «Почетными гражданами Нижнего Тагила»

Из пяти тагильчан, заявленных в качестве кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил», в финал прошли двое — медик и депутат местной думы, а также директор выставочного комплекса НМЗ.

На рассмотрение в оргкомитет по подготовке и проведению Дня города — 2021 было заявлено трудовыми коллективами Нижнего Тагила пять кандидатов на присвоение почетного звания. Из числа претендентов путем тайного голосования в качестве кандидатов были выбраны директор ООО «Центр профилактической медицины УХП», депутат местной думы Владимир Антонов, а также директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода» Алла Пислегина. Их кандидатуры выдвинули трудовые коллективы. Имена тех, кто в этом году будет удостоен звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил», будут озвучены после очередного заседания городской думы. Напомним, утвержден список кандидатов на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил». В него вошли шесть из десяти человек, предложенных районными советами ветеранов, предприятиями и депутатами гордумы.

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