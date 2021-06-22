Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок
Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок
Сегодня, 17:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
О переносе фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге заявил губернатор Евгений Куйвашев на брифинге, посвященному текущей эпидобстановке и итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Фестиваль «Ночь музыки», который проходит в Екатеринбурге не будет отменен, его было решено перенести на неопределенный срок. Об этом рассказал 22 июня на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба Евгений Куйвашев.

Этот фестиваль — наше достояние. Речь о его отмене не ведется. Но, в связи со сложившейся ситуацией по росту заболевших COVID-19, решено перенсти его на неопределенный срок. Когда он состояится, зависит от обстановки в целом, от ее стабилизации,заявил Евгений Куйвашев.

Условием для его проведения, губернатор считает лежит на обществе. То есть как быстро большинство населения сможет пройти вакцинацию, чтобы выработался коллективный иммунитет, тем скорее будет обозначена дата проведения фестиваля и других массовых мероприятий.

Напомним, накануне Евгений Куйвашев говорил об отмене фестиваля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
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