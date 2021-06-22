Из-за сообщений об антисанитарии уральские власти проверят лагерь в Анапе

В Анапе в оздоровительном лагере «Жемчужина России» будет проведена проверка после сообщений о том, что отдыхающий детей кормят некачественной едой. Свердловское министерство образования связалось с представителем региона, который сопровождает детей.

Его данные гласят, что контроль за качеством питания был усилен, теперь представители Свердловской области планируют организовать детальную и комплексную проверку. Ей будет заниматься зампредседателя свердловского Заксобрания Владимир Власов, сообщает Е1. Отмечается, что независимая комиссия, состоящая из вожатых и детей, является один из инструментов, благодаря которым происходит контроль за качеством еды. По словам Натальи, сопровождающей детей в лагерь, 21 июня прошла личная встреча с замдиректора оздоровительного центра. Она нам пыталась объяснить, что все, о чем мы знаем, — это со слов детей. Но и до публикации ребята нам рассказывали и про еду, и про плесень на стенах, и про неработающие душевые колонки,отметила Наталья. Она подчеркнула, что о ситуации с едой в лагере действительно известно лишь благодаря детям, однако на территорию женщину не пускает руководство. Это объясняется тем, что она не является законным представителем. Напомним, под Нижним Тагилом у сотрудника лагеря во время подготовки к заезду перед второй сменой, которая должна была начаться в ближайшие дни, был выявлен коронавирус. Руководство «Звездного» приняло решение временно остановить работу оздоровительного комплекса. Из-за COVID-19 приостановил работу лагерь «Звёздный» под Нижним Тагилом

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