Компания «СинараПромТранс» отказалась комментировать жалобы машинистов на ЕВРАЗ НТМК

Машинисты, обслуживающие цеха ЕВРАЗ НТМК, написали письмо на имя вице-президента, руководителя Дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, в котором пожаловались на неисправное состояние локомотивов. Заявители отметили, что за период нахождения парка локомотивов в аренде «СПТ-НТ» участились случаи аварийного выхода из строя тепловозов на участках работы. Также сотрудники организации пожаловались на то, что им приходится выходить на смену в свои выходные по шесть-семь раз в месяц.
После вышеупомянутых жалоб сотрудников предприятия, редакцией TagilCity.ru был направлен официальный запрос в организацию «СПТ-НТ». Компания отказалась от комментариев по данному поводу.
Взаимоотношения СПТ- Нижний Тагил и ЕВРАЗ НТМК регулируются заключенными договорами, все детали этих взаимоотношений в соответствии с имеющимися договорами носят конфиденциальный характер,говорится в ответе организации «СинараПромТранс» на официальный запрос TagilCity.ru.
С 2017 года компания «СинараПромТранс» получила 79 маневровых тепловозов и здание депо в эксплуатацию. С 2020 года аутсорсингом занимается ООО «СПТ-Нижний Тагил».
Напомним, Ростехнадзор в ходе очередной проверки обнаружил в «Цехе конвертерный» на ЕВРАЗ НТМК 12 нарушений промышленной безопасности. Ведомством было выявлено нарушение по эксплуатации мостового крана на момент несчастного случая со смертельным исходом машиниста крана (парень выпрыгнул из горящего крана с нескольких десятков метров) 22 февраля 2021 года. Специалисты выяснили, что у крана истек срок службы и на него не было получено заключение экспертизы промышленной безопасности.