Компания «СинараПромТранс» отказалась комментировать жалобы машинистов на ЕВРАЗ НТМК

Машинисты, обслуживающие цеха ЕВРАЗ НТМК, написали письмо на имя вице-президента, руководителя Дивизиона «Урал» Дениса Новоженова, в котором пожаловались на неисправное состояние локомотивов. Заявители отметили, что за период нахождения парка локомотивов в аренде «СПТ-НТ» участились случаи аварийного выхода из строя тепловозов на участках работы. Также сотрудники организации пожаловались на то, что им приходится выходить на смену в свои выходные по шесть-семь раз в месяц.