Мост между Тагилом и Верхней Ослянкой будет реконструирован в 2021-22 годах

Электронный аукцион на проведение работ по реконструкции мостового перехода через реку Серебряную на 69 километре автодороги» Нижний Тагил — Верхняя Ослянка» в Горноуральском городском округе размещен на сайте госзакупок.
Начальная сумма контракта — 101 миллион рублей, заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
По условиям контракта работы должны начаться 21 ноября 2021 года и завершиться не позднее 20 сентября 2022 года.
В рамках запланированных работ предусмотрен не только ремонт самой мостовой конструкции, в том числе деревянной ее части, но и дорожного полотна с обустройством временной объездной дороги.
Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июля 2021 года.
Напомним, ООО «Альмакоргруп» оштрафовано на 50 тысяч рублей за нарушения в ходе строительства моста через Тагильский пруд. Причиной стала проверка Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, которая выявила нарушения.