Мост между Тагилом и Верхней Ослянкой будет реконструирован в 2021-22 годах

Мост между Тагилом и Верхней Ослянкой будет реконструирован в 2021-22 годах
Мост между Тагилом и Верхней Ослянкой будет реконструирован в 2021-22 годах
Сегодня, 10:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На реконструкцию мостового перехода между Нижним Тагилом и селом Верхняя Ослянка на территории Горноуральского городского округа потратят 101 миллион рублей.

Электронный аукцион на проведение работ по реконструкции мостового перехода через реку Серебряную на 69 километре автодороги» Нижний Тагил — Верхняя Ослянка» в Горноуральском городском округе размещен на сайте госзакупок.

Начальная сумма контракта — 101 миллион рублей, заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

По условиям контракта работы должны начаться 21 ноября 2021 года и завершиться не позднее 20 сентября 2022 года.

В рамках запланированных работ предусмотрен не только ремонт самой мостовой конструкции, в том числе деревянной ее части, но и дорожного полотна с обустройством временной объездной дороги.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 июля 2021 года.

Напомним, ООО «Альмакоргруп» оштрафовано на 50 тысяч рублей за нарушения в ходе строительства моста через Тагильский пруд. Причиной стала проверка Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, которая выявила нарушения.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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