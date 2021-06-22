Заместителем директора Центра управления регионом стал Анатолий Карманов

Единственным заместителем главы ЦУР Ильи Захарова станет Анатолий Карманов, который рассчитывает приступить к работе в новой должности в ближайшем будущем, сообщает «Областная газета».
Как отметил сам Карманов, являющийся помощником первого замглавы региона, он согласовал свой переход в Центр управления регионом с Александром Высокинским.
Также новый заместитель руководителя ЦУРа планирует продолжать преподавательскую деятельность в УрФУ.
В следующем году я буду заниматься с ребятами по курсу «Современная пресс-служба», рассказал изданию Карманов.
Напомним, в конце мая бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве. Он назначен на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области.