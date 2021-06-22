Заместителем директора Центра управления регионом стал Анатолий Карманов

Заместителем директора Центра управления регионом стал Анатолий Карманов
Заместителем директора Центра управления регионом стал Анатолий Карманов
Сегодня, 12:26ОбществоФото: страница Анатолия Карманова в Instagram
На должность заместителя директора Центра управления регионом назначен помощник первого заместителя губернатора Свердловской области Высокинского, преподаватель УрФУ Анатолий Карманов.

Единственным заместителем главы ЦУР Ильи Захарова станет Анатолий Карманов, который рассчитывает приступить к работе в новой должности в ближайшем будущем, сообщает «Областная газета».

Как отметил сам Карманов, являющийся помощником первого замглавы региона, он согласовал свой переход в Центр управления регионом с Александром Высокинским.

Также новый заместитель руководителя ЦУРа планирует продолжать преподавательскую деятельность в УрФУ.

В следующем году я буду заниматься с ребятами по курсу «Современная пресс-служба», рассказал изданию Карманов.

Напомним, в конце мая бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве. Он назначен на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области.

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