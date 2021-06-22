Застрявшим в Африке уральским путешественникам принесены официальные извинения

Застрявшим в Африке уральским путешественникам принесены официальные извинения
Застрявшим в Африке уральским путешественникам принесены официальные извинения
Сегодня, 20:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Шанс выбраться на родину появился у уральских туристов, удерживаемых в африканской столице. МИД Чада принес официальные извинения россиянам.

С 15 июня без паспортов и телефонов удерживаются уральские туристы в столице Африки, сообщает Е1.

МИД Чада в ответ на ноту российского посольства принес извинения. А это значит, что к нам вопросов нет — проблема лежит в системе самого Чада,комментирует ситуацию временный поверенный в делах России в Чаде Сергей Крамаренко.

Документы уральцам пока не вернули, но есть надежда, что вернуться к поездке им разрешат в ближайшее время, отметили участники экспедиции.

Напомним, неделю назад, 15 июня, в Африке застряла группа свердловских туристов. У путешественников забрали паспорта и технику военные, и без объяснения причин не выпускали их из страны.

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