Акцизы на табак будут расти на 30-40% ежегодно, вплоть до 2013 года

По замыслу ведомства, в следующем году на сигареты с фильтром планируется установить ставку на уровнеоколо 280,5 рублей за одну тысячу штук. В 2012 году сборы составят 360 рублей с тысячи сигарет, а в 2013 году – уже 460 рублей с тысячи штук. Для сигарет без фильтра и папирос акцизы будут примерно такими же. Начальник департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин уточнил, что такая индексация акцизов только в 2013 году принесёт в бюджет почти 50 миллиардов рублей.