Акцизы на табак будут расти на 30-40% ежегодно, вплоть до 2013 года
22 июля 2010, 17:46ОбществоIrinaKoshp
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По данным Министерства финансов, в период до 2013-го года акцизы на табачные изделия в России будут расти на 30-40% в год, сообщает РИА Новости.
По замыслу ведомства, в следующем году на сигареты с фильтром планируется установить ставку на уровнеоколо 280,5 рублей за одну тысячу штук. В 2012 году сборы составят 360 рублей с тысячи сигарет, а в 2013 году – уже 460 рублей с тысячи штук. Для сигарет без фильтра и папирос акцизы будут примерно такими же. Начальник департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Илья Трунин уточнил, что такая индексация акцизов только в 2013 году принесёт в бюджет почти 50 миллиардов рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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