«Банковский рецидив»: клиенты обращаются в ВУЗ-банк повторно

Более 20% заявок на кредиты для предпринимателей поступает от клиентов, которые уже пользовались услугами ВУЗ-банка. Об этом сообщила Наталья Козлова, управляющий Нижнетагильского офиса ОАО "ВУЗ-банк".

По ее словам, повторные обращения свидетельствуют о существовании долгосрочных партнерских отношений между клиентами и банком, что является стратегической целью для Финансовой группы «Лайф», куда входит ОАО «ВУЗ-банк». Кроме того, это лишний раз доказывает правильность политики отказа от формальных стандартов и создание гибких, индивидуально ориентированных продуктов.