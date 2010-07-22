«Банковский рецидив»: клиенты обращаются в ВУЗ-банк повторно
«Банковский рецидив»: клиенты обращаются в ВУЗ-банк повторно
Более 20% заявок на кредиты для предпринимателей поступает от клиентов, которые уже пользовались услугами ВУЗ-банка. Об этом сообщила Наталья Козлова, управляющий Нижнетагильского офиса ОАО "ВУЗ-банк".
По ее словам, повторные обращения свидетельствуют о существовании долгосрочных партнерских отношений между клиентами и банком, что является стратегической целью для Финансовой группы «Лайф», куда входит ОАО «ВУЗ-банк». Кроме того, это лишний раз доказывает правильность политики отказа от формальных стандартов и создание гибких, индивидуально ориентированных продуктов.
Работая на принципах доверия, ВУЗ-банк увеличивает скорость услуг кредитования малого и среднего бизнеса, что позволяет быстро удовлетворить его потребности в оборотных средствах. В особенности это касается беззалоговых микрокредитов (от 30 тысяч до 1 млн. рублей), сроки рассмотрения заявок и принятия решений по которым ВУЗ-банк стремится свести к одному дню.