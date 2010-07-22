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Екатеринбургский цирк принял участие в проекте поддержки людей с синдромом Дауна
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский цирк принял участие в проекте поддержки людей с синдромом Дауна

22 июля 2010, 07:11ОбществоСергей Демидов
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