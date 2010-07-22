Екатеринбургский цирк принял участие в проекте поддержки людей с синдромом Дауна

Екатеринбургский цирк принялучастие в проекте Свердловскойобщественной организации поддержки людей с синдромом Дауна "Солнечныедети". Проект под названием «Солнечная жизнь» призван изменить отношениеобщества к людям с синдромом Дауна через соучастие и вовлеченностьпосредством визуальных образов. К сожалению, сегодня наше общество не можетпохвастаться пониманием проблематики и уважением к людям с таким недугом.Организаторы акции надеются, что маленькими шагами можно не только обратить насебя внимание, но и дать понять, что эти люди ничем не хуже остальных. Ониточно также смеются, веселятся, любят и не понимают, почему в силу предрассудков их иногда обижают.Итогом работы над проектом станет календарь, на страницахкоторого можно будет увидеть, как проводили время самые главные участники –«солнечные» дети.На одной из страниц разместится фотография с пингвинами,которые сейчас живут в Екатеринбургском цирке и выступают в программе«Путешествие в Антарктику». Птицы очень гостеприимно встречали маленьких гостейи с удовольствием позировали вместе с ними.