Межрегиональные сборы молодежных организаций на Среднем Урале

Как сообщили АПИ в региональном министерстве по физической культуре и спорту, в десятых сборах участвуют около 200 воспитанников детских и молодежных клубов и объединений из 9 регионов России. География Свердловской области представлена двумя десятками организаций — как из крупных городов Среднего Урала, так и из небольших населенных пунктов. В программе сбора — образовательные, спортивные и оздоровительные мероприятия, такие как обучение социальному партнерству. Также будут проводиться занятия спортивным яхтингом и фехтованием, бальными танцами и аэробикой, обучение основам журналистики и пиар-технологий, ночные наблюдения за звездами и конкурс знамённых групп. Шесть лучших участников будут награждены путевками в «Орленок» на лидерскую смену в октябре этого года.